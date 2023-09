Paulo Queimado usa reticências nos seus comentários nas redes sociais

Uma munícipe do Pinheiro Grande recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo enquanto mãe de uma criança que frequenta o Centro Escolar na Chamusca. A munícipe criticou a falta de organização da câmara municipal que, no dia antes de começarem as aulas, lhe enviou uma mensagem automática a anunciar o ponto de recolha das crianças sem apresentar horários. “Deixamos as crianças (…) e dizemos para ficarem sossegadas até vir a carrinha e não falarem com estranhos”, desabafou. A publicação teve vários comentários solidários com excepção de uma pessoa… o presidente do município. Paulo Queimado não se conteve e participou na conversa com umas simples reticências (…) e não escreveu uma palavra. Para bom entendedor meia palavra basta, neste caso para Paulo Queimado bastaram umas reticências e fim de papo. Este é o político que governa o município da Chamusca e este gesto diz tudo sobre a sua postura, a sua personalidade e a competência para o cargo para que está mandatado em nome do Partido Socialista.