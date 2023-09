Mais que fazer

Os professores da Escola Básica e Secundária de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, já receberam visitas de tantos governantes que já não é novidade. Cansados de promessas de obras e com muito trabalho para despachar, no início de mais um ano lectivo, muitos professores preferiram estar concentrados nos seus afazeres do que correr a foguetes atrás do ministro da Educação... .