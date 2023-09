Uma dose de insectos para a mesa do canto

Durante a última reunião de câmara em Coruche muito se discutiu sobre as refeições nas cantinas das escolas do concelho.

Durante a última reunião de câmara em Coruche muito se discutiu sobre as refeições nas cantinas das escolas do concelho. O vereador da oposição Valter Jerónimo (CDU) defende uma maior diversidade das refeições escolares incluindo uma refeição vegetariana. A vice-presidente do município, Fátima Galhardo (PS), ainda explicou que quando a refeição é carne existe sempre uma maior procura por parte dos alunos do que quando é peixe. Os autarcas estiveram neste ‘debate’ durante algum tempo até que Valter Jerónimo referiu que os refeitórios das escolas deveriam ter pelo menos três opções: um prato de carne, outro de peixe e um vegetariano. O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, não resistiu e sugeriu que também deveria ser incluída uma opção de refeição de insectos! A brincar, a brincar Francisco Oliveira pode estar a dar o mote para a alimentação do futuro e na região já há quem esteja a investir nisso....