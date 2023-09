Hidratar é preciso

Na manifestação “Pela Defesa e Reforço do SNS” organizada pela CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses), em parceria com a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, que decorreu em Santarém, não faltou um bar. Uma pequena tenda com um pequeno frigorífico que serviu para arrecadar algum dinheiro. Uma água, um sumo ou uma cerveja custavam 1 euro cada. O Cavaleiro Andante aplaude a iniciativa uma vez que isto de reivindicar e protestar dá uma sede do caraças… .