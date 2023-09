PSD tem mais toureiros que o PAN tem de militantes

A visita do líder do PSD ao distrito de Santarém incluiu a Ponte da Chamusca que é um dos maiores atrasos de vida da região e do país. Quem preparou as visitas do líder Luís Montenegro foi o deputado e presidente da distrital do PSD João Moura. Ao escolher a Ponte da Chamusca para o líder fazer política João Moura pôs a nu a falta de importância que o assunto lhe mereceu desde que há mais de dois anos participou na campanha eleitoral do partido para a eleição de Tiago Prestes. Na Assembleia da República, que é o lugar ideal para discutir os problemas do país real, João Moura fez coro com a maioria silenciosa: ignorou e tratou dos assuntos que não o comprometem ou lhe dão mais vantagens políticas. Luís Montenegro bem podia ter escrutinado o seu deputado e perguntar-lhe pelo trabalho de casa. Assim ficava a saber que o Ribatejo tem mais toureiros do que o PAN tem de militantes.