partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O estudo de adaptação de Vila Franca de Xira às alterações climáticas está em consulta pública e aponta um cenário assustador, com mais dias de calor por ano, cheias repentinas e a subida até 90 centímetros das águas do rio Tejo, o que a acontecer vai deixar boa parte das zonas ribeirinhas alagadas, em especial nas marés altas. Era só mesmo o que faltava às gentes de Vila Franca de Xira. Depois da linha de comboio ameaçar destruir parte da cidade agora é o rio a querer galgar as margens....