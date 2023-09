Camões inspira Esménio

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, confessa que a maioria socialista, sente-se confortável com a actual situação de não transmitir as sessões camarárias pela Internet.

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, confessa que a maioria socialista, sente-se confortável com a actual situação de não transmitir as sessões camarárias pela Internet. O autarca justifica esta decisão dizendo que com a transmissão das reuniões online estas vão transformar-se num “espectáculo público”. O Cavaleiro Andante acha curiosa esta opinião de Esménio, pois quando este era vereador da oposição, nos mandatos liderados pela bloquista Ana Cristina Ribeiro, reivindicava que as reuniões de câmara fossem disponibilizadas online. Como escreveu o grande Camões: mudam-se os tempos mudam-se as vontades....