Políticos disfarçados de atletas

O município de Rio Maior acolheu e organizou os Jogos Mais Lezíria integrados no Programa Intermunicipal “Mais Lezíria”. Uma oportunidade para ver alguns dos actores políticos da região disfarçados de atletas como foi o caso do secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), António Torres; do presidente da Câmara de Almeirim e da CIMLT, Pedro Ribeiro; e do vice-presidente da Câmara de Rio Maior, João Candoso. O Cavaleiro Andante, bem refastelado no seu sofá, congratula os protagonistas pelo esforço e faz votos para que não percam a embalagem nos dois anos que faltam de mandato. É que, como diz o povo, o rabo é o pior de esfolar....