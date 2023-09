As esquerdas unidas jamais serão vencidas!!

A inauguração da mostra de arte do galerista de Vila Franca de Xira, Pedro Jaime Vasconcelos, contou com a presença de várias figuras nacionais e internacionais, como foi o caso do jornalista Pedro Tadeu (um comunista assumido) e do cineasta António Pedro Vasconcelos, pai do galerista e um apoiante do Partido Socialista. A dado momento o Cavaleiro Andante encontrou a dupla numa conversa descontraída com Maria José Vitorino, eleita municipal e um dos principais rostos do Bloco de Esquerda em Vila Franca de Xira. Para quem duvida que raramente as esquerdas são capazes de se entender aqui está a prova do contrário e nem foi preciso geringonças!.