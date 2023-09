Os primeiros a chegar

partilhe no Facebook

Os trabalhos de requalificação e ampliação da Escola Básica nº2 de Alhandra, também conhecida como “escola das meninas”, foram inaugurados recentemente. Ainda a cerimónia não tinha começado e já o Cavaleiro Andante tinha encontrado alguns pombos no telhado a marcar lugar e à procura do melhor local para ver a cerimónia. Pelo menos no que toca à assiduidade, nada há a apontar a estes ‘alunos’....