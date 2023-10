Desta vez foram a tempo

A Câmara de Santarém mudou a agulha e decidiu descartar a instalação de um terminal de autocarros do Campo Infante da Câmara, também conhecido por antigo campo da feira, extinguindo assim uma frente de polémica. As críticas e contestação de algumas personalidades acabaram por ser determinantes; embora essa solução não entusiasmasse também ninguém no seio do executivo camarário, tal como a do skate parque, aliás, que foi instalado no Verão precisamente nessa mesma zona. Só que, em relação ao skate parque, quando as críticas se fizeram ouvir já o ‘mal’ estava feito e não restou outro remédio do que mandar encerrar o equipamento....