Engonhar para fugir ao escrutínio

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca foi muito criticado na última reunião com os autarcas, da assembleia por usar da palavra de forma abusiva, retirando tempo à oposição para colocar questões pertinentes. Um dos momentos mais caricatos foi quando Paulo Queimado utilizou mais de cinco minutos para dar conta da situação financeira do município falando de receitas cobradas e reembolsos e dos milhões investidos em determinadas obras. A oposição exaltou-se e acusou o presidente de utilizar o seu tempo de antena para ter palco impedindo assim o seu escrutínio. Este presidente é o mesmo que costuma estar vários anos para entregar as contas milionárias da Semana da Ascensão apesar dos constantes pedidos dos autarcas da oposição. Paulo Queimado faz lembrar os alunos que só contam aos pais os resultados dos testes quando têm bom aproveitamento.