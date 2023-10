Peças de colecção

Na inauguração do Salão de Artesanato em Vila Franca de Xira o Cavaleiro Andante encontrou dois antigos rostos do município

Na inauguração do Salão de Artesanato em Vila Franca de Xira o Cavaleiro Andante encontrou dois antigos rostos do município em alegre cavaqueira. Alberto Mesquita, ex-presidente de câmara, e António Salvador, ex-presidente da Junta da Calhandriz, que foi motorista de Alberto Mesquita e hoje é motorista do seu sucessor, Fernando Paulo Ferreira. Um reencontro de velhas glórias políticas do concelho a provar que algumas peças envelhecem bem. Mesmo aquelas que não são artesanais....