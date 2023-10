Posicionamento estratégico

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um grupo de utentes da saúde de Alhandra precisava de um local para colocar um cartaz reivindicativo na vila e escolheu, de todos os espaços possíveis, um local debaixo de um cartaz do Partido Socialista na Estrada Nacional 10, em Alhandra, pedindo mais médicos, respeito pelos utentes e dizendo estarem fartos de tretas. O cartaz até pode parecer pobrezinho, quando comparado com o tamanho do cartaz socialista, mas algumas causas são como diz o ditado: não é o tamanho que importa, mas sim a performance!.