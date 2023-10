Assembleia da Chamusca é uma balbúrdia

Na última Assembleia Municipal da Chamusca perdeu-se mais tempo com conversa de chacha do que a discutir os assuntos.

Na última Assembleia Municipal da Chamusca perdeu-se mais tempo com conversa de chacha do que a discutir os assuntos que fazem ou podem fazer a diferença no dia-a-dia dos chamusquenses. O Cavaleiro Andante perdeu a conta ao número de vezes que alguns deputados interromperam, sem justificação, quem estava a falar e ao número de tentativas falhadas do presidente da assembleia municipal para pôr ordem na sala. A falta de chá de alguns políticos com assento na assembleia é de bradar aos céus, mas ainda pior é a incapacidade do presidente Joaquim José Garrido para gerir os trabalhos.