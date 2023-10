Jornadas da ginja

A inauguração do Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira, realizado no âmbito da tradicional Feira de Outubro, é sempre um dos momentos mais simbólicos da feira, com os autarcas locais a visitarem os diferentes stands e artesãos. Felizmente a recta final é sempre a visitar os stands da ginja de Óbidos e da poncha da Madeira, para permitir molhar a palavra depois da maratona inaugural. E este ano até havia mais motivos para brindar depois do Patriarcado de Lisboa anunciar no dia anterior que Vila Franca de Xira foi o concelho escolhido para albergar as Jornadas Diocesanas da Juventude pela primeira vez em 20 anos. À falta de vinho de missa brindou-se com o que havia à mão....