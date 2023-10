Papa Francisco elogia José Saramago e Cavaco Silva vai para o inferno

“O que dá verdadeiro sentido ao encontro é a busca. E é preciso andar muito para alcançar o que está perto”. Francisco, o Papa, veio a Portugal e nos seus discursos lembrou José Saramago e a sua Obra que mereceu a distinção do Nobel da Literatura. Cavaco Silva, que há pouco tempo saiu da casca para incentivar o PSD, se pedisse desculpa a José Saramago por o seu Governo o ter censurado e tratado mal, poderia ficar na história como vai ficar o Papa Francisco. O grande problema é que Cavaco Silva é político, não vê muito para além do que as suas lentes graduadas permitem. Certamente que excomungou o Papa Francisco quando ouviu o chefe da Igreja citar José Saramago. Para Cavaco Silva, e para a grande maioria dos políticos que ocupam cargos de topo, os escritores e os artistas em geral têm que comer do seu prato ou são excomungados. Cavaco Silva é uma das personagem mais sinistras dos governos do pós 25 de Abril e a recusa em conceder uma pensão vitalícia a Salgueiro Maia também é uma outra das suas decisões polémicas que levará para a cova e que lhe poderão custar o Inferno. Arreda Satanás!!!.