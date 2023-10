Limpinho, limpinho!

Os eleitos na Câmara Municipal de Benavente estiveram reunidos com moradores nos Foros da Charneca. De entre as questões levantadas, a população pediu mais limpeza na localidade. Um dos residentes congratulou-se pelo facto das equipas de limpeza do município terem cortado as ervas nos passeios dias antes da reunião pública. Fica a sugestão do Cavaleiro Andante para que se comecem a fazer reuniões descentralizadas como forma de acelerar a limpeza do espaço público.