Agora ou nunca!

Já depois do anúncio do lançamento do concurso para a obra do novo tribunal de Vila Franca de Xira, a ministra da Justiça foi conversar com alguns funcionários das secções. Catarina Sarmento e Castro tentou convencer os descrentes que em 2026 é que vai ser. “Têm de agarrar esta oportunidade porque não vai haver outra. Eu não sou funcionária judicial nem trabalho no tribunal, sou professora universitária. Por isso é aproveitar enquanto cá estou”, disse. O Cavaleiro Andante também espera cá estar para ver se desta é que é de vez ou se foi só mais uma promessa a juntar a muitas outras….