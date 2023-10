O empresário Carlos Henriques, do grupo El Galego, foi à última reunião de câmara de Santarém para se defender de algumas declarações proferidas em reuniões anteriores por um concorrente da área da restauração e também para descrever o seu universo empresarial e o trabalho que tem desenvolvido no concelho de Santarém e concelhos vizinhos. Com o que, supostamente, o empresário não contava é que, na mesma reunião, o executivo fosse deliberar a aplicação de multas contratuais a uma das suas empresas devido à falta de conservação e manutenção da cafetaria de Vale de Estacas, concessionada pelo município. Ao todo são cerca de 11 mil euros e Carlos Henriques deixou a garantia que iria contestar. Resta-lhe o amargo consolo de ter sido dos primeiros a saber, ao vivo e a cores, do ‘presente’ que os políticos lhe reservavam....