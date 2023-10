Esta semana é notícia em O MIRANTE a resposta que a administração do Hospital de Vila Franca de Xira deu a uma exposição feita por uma utente que esteve nas urgências com a mãe.

Esta semana é notícia em O MIRANTE a resposta que a administração do Hospital de Vila Franca de Xira deu a uma exposição feita por uma utente que esteve nas urgências com a mãe, prometendo enviar a mesma para o Ministério Público por considerar que tem conteúdo difamatório. O hospital optou por ignorar e não responder às questões que o O MIRANTE lhe colocou - e que são as mesmas levantadas pelos autarcas locais. A câmara municipal até quer marcar uma reunião com a administração para obrigar Carlos Andrade Costa a explicar-se sobre o assunto. Depois de um (oportuno) silêncio, dias depois, o hospital optou por enviar uma nota de imprensa alusiva ao Dia Mundial do Idoso, onde os doentes internados na unidade, lê-se, “foram surpreendidos com diversas actividades” para os animar e tornar o dia mais sorridente. Já diz o povo que tristezas não pagam dívidas e que rir é o melhor remédio. E há coisas que dão mesmo vontade de rir, mesmo não tendo graça nenhuma....