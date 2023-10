partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Na última semana o vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), David Pato Ferreira, lamentou em reunião de câmara que Vila Franca de Xira seja um concelho semelhante a uma sala de espera, sempre à espera de visitas. Primeiro do ministro da Educação, que ali foi prometer uma escola nova em Vialonga; depois, a ministra da Justiça a prometer um novo tribunal na última semana. Com tanta promessa junta, o Santuário de Fátima que se ponha a pau, porque a concorrência de Vila Franca de Xira veio para ficar. Só falta um santuário a condizer onde os políticos possam também acender umas velas na hora de fazer as promessas....