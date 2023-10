O escalabitano Nuno Serra mereceu um artigo de quase uma página no caderno de economia da última edição do Expresso.

O escalabitano Nuno Serra mereceu um artigo de quase uma página no caderno de economia da última edição do Expresso, agora que assumiu o cargo de secretário-geral da Confagri. O artigo traça um perfil profissional de Nuno Serra, fala do seu currículo ligado à política como deputado do PSD à Assembleia da República, mas ignora completamente as suas passagens pela liderança da distrital de Santarém do PSD e pela Câmara de Santarém como vereador. Pelos vistos, são os chamados pormenores sem a mínima importância num país que, para alguns, acaba nas portagens de Alverca….