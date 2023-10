O director de Serviços de Estudos, Avaliação e Prospectiva, no Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), Rui Velasco, esteve em Samora Correia onde participou num seminário promovido pela GNR. Quando interpelado sobre o porquê de não haver linha ferroviária em parte do distrito de Santarém, como no concelho de Benavente, Rui Velasco avisou que não há dinheiro para tudo. “Só agora se está a dar atenção à ferrovia através do Plano Ferroviário Nacional. Os investimentos vão ter em conta a localização do novo aeroporto e não há dinheiro para tudo. Estão agora a dar os primeiros passos”, declarou. O Cavaleiro Andante é daqueles que considera que mais vale tarde do que nunca, seja com o novo aeroporto seja com novas ferrovias. O pior é se, tendo em conta o histórico do último meio século, não chega cá nem uma coisa nem outra….