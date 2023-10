Licença para caçar

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, está preocupado com o bem-estar dos animais que sobreviveram ao massacre na Herdade da Torre Bela.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, está preocupado com o bem-estar dos animais que sobreviveram ao massacre na Herdade da Torre Bela e que por lá continuam em espaço limitado e a reproduzir-se sem controlo populacional uma vez que ali a caça foi suspensa. O Cavaleiro Andante não duvida da boa-fé do autarca, mas sabendo-se que é um amante da actividade cinegética não ia ficar nada desgostoso se o convidassem para ir lá dar uns tirinhos e, quem sabe, fazer no final uma valente patuscada. Uma aventura ao estilo da batida à raposa onde o Cavaleiro Andante o encontrou em 2010. Só falta saber se tem licença em dia e a pontaria afinada... .