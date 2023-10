Piadas ministeriais

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O ministro da Educação é o mais forte candidato a apresentador de um canal humorístico governamental, uma espécie de conselho de ministros da galhofa aproveitando a quantidade de material anedótico que este Governo produz e o muito que está em arquivo. João Costa, na inauguração da requalificação da Escola EB 2/3 de Fazendas de Almeirim parecia estar em campanha cómica. De entre as várias piadas que foi dizendo podemos destacar as duas que podem servir de bandeira de campanha. Uma foi quando estava a comprar um bolo na feira da alimentação que decorria na escola e disse: “ainda gasto o orçamento todo, o meu… não o do Estado”. Depois, na mesma feira, ajudou a tirar uma galinha da caixa para uma fotografia e comentou: “se o PAN visse isto amanhã era já chamado ao Parlamento”. O Ricardo Araújo Pereira que se ponha à tabela!.