Sentido de oportunidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), Pedro Ribeiro, foi moderador no seminário do Dia da Unidade da GNR e aproveitou a presença do director de Serviços de Estudos, Avaliação e Prospectiva, no Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), Rui Velasco, para dar alguns recados. O autarca considerou que são muitas as entidades que giram em torno do IMT, muitos a mandar mas depois nada se resolve. “Ainda bem que fiquei a conhecer o interlocutor do IMT. A seguir vamos trocar cartões para ver se conseguimos trazer mais projectos para a região”, disse o autarca.