Um teste de popularidade

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), marcou presença na apresentação do jogo digital educativo, intitulado “A Quinta do Vale”, que decorreu na Escola Básica do Vale de Santarém. A iniciativa decorreu a 16 de Outubro, dia de aniversário do autarca, que foi surpreendido pelas crianças da escola que lhe cantaram os parabéns com entusiasmo e o brindaram com uma enorme salva de palmas. Pelo menos entre os mais novos, o possível candidato do PSD à presidência da Câmara de Santarém em 2025 parece ter uma boa popularidade. Resta saber se também será assim entre os paizinhos, caso a oportunidade surja....