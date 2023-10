Colheradas de Xira

O município de Vila Franca de Xira aprovou este mês a fabricação em grandes quantidades de uma geleia de vinho tinto para barrar no pão à base do popular vinho.

Era só mesmo o que faltava para a Câmara de VFX começar a desgraçar a população. É que com este doce estão finalmente atendidas as preces de todos os amantes de vinho: começar o dia logo com um tintinho barrado na torrada. E se a fome for grande até vai à colherada!!.