A vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale (CDU), presidiu à última reunião de câmara e decidiu jogar pelo seguro. Quando questionada pela oposição sobre a data estimada de conclusão de algumas empreitadas e projectos respondeu sempre: “não me vou comprometer com datas para não induzir em erro” ou “deixo as datas para o presidente”. Lá diz o ditado que é melhor prevenir do que remediar. Não vá suceder o mesmo que aconteceu com a creche em Samora Correia, que a autarca disse que abria no final de Outubro e afinal só abrirá lá para o fim do ano, na melhor das hipóteses....