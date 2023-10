O mundo mudou muito e Alpiarça também

Longe vão os tempos em que em quase todas reuniões de câmara de Alpiarça havia momentos de tensão e exaltação dos autarcas. Na última sessão camarária, realizada a 12 de Outubro, não esteve presente a presidente do município, Sónia Sanfona (PS), por motivos de agenda e a reunião foi conduzida pela vice-presidente Margarida Céu. O encontro durou pouco mais de 20 minutos e não houve questões polémicas, mais parecendo uma pausa para café (sem café) no lufa-lufa diário dos intervenientes. Com tanta guerra em vários pontos do mundo a Câmara de Alpiarça é hoje um dos locais mais pacatos, pacíficos e seguros do globo. Os tempos em que havia acesas discussões e desapareciam cofres do tamanho de ursos são hoje, apenas, longínquas recordações....