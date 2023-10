É uma razia!

Durante o ano mais de meio milhar de árvores ao longo da Estrada Nacional 114, entre Santarém e Rio Maior, foram abatidas e tudo indica que mais 170 estão marcadas para irem abaixo. Um grupo de cidadãos já veio a público lamentar o que diz ser “um arboricídio” e quer avançar com uma acção popular para travar a situação. Já não bastava a inflação a cortar o dinheiro na carteira e os preços dos combustíveis em alta a chupar as contas até ao tutano, agora até as árvores sofrem com os cortes....