Nem a doçaria quebra o ‘speed’ do costume

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, é o que se pode considerar o oposto de alguns autarcas da região, que gostam de ‘encher a mula’ em eventos e inaugurações. Então não é que em plena abertura da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes o antigo professor de Educação Física ligou o turbo - como de costume, diga-se - durante a passagem da praxe pelas bancas de doces e entre apertos de mãos apressados não houve meio de provar as doces tentações que por ali se apresentavam. O Cavaleiro Andante só espera que quem ambicionava dar a provar ao edil o seu docinho não tenha ficado desapontado. Por outro lado, não há dúvida que não vai ser daqueles que chega ao final do mandato sem conseguir apertar o último botão do casaco....