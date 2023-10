Nem o presidente da câmara escapa

As dificuldades que se vivem nas unidades do Serviço Nacional de Saúde no concelho de Santarém foram objecto de discussão política na última reunião do executivo da Câmara de Santarém.

As dificuldades que se vivem nas unidades do Serviço Nacional de Saúde no concelho de Santarém foram objecto de discussão política na última reunião do executivo da Câmara de Santarém. A falta de médicos no hospital distrital tem causado o encerramento frequente de serviços e o problema também já está a alastrar aos centros de saúde. O presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), diz que foi um dos que ficaram sem médico de família após se ter reformado a médica que tinha o seu ficheiro e os de muitos outros utentes. Mais cedo ou mais tarde a epidemia toca a todos....