Comentadoras em Benavente

Os 15 anos do Comando Territorial da GNR de Santarém foram assinalados no Parque 25 de Abril, em Benavente, numa cerimónia aberta à população. Algumas senhoras aproveitaram para assistir, mas como a cerimónia foi longa sentaram-se no banco enquanto comentavam o que viam. O Cavaleiro acha que no final deviam ter tido direito ao repasto na tenda com o senhor ministro e a GNR ou pelo menos provar uma fatia de bolinho!.