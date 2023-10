Sinais dos tempos

Na última reunião de câmara de Vila Franca de Xira, o vereador da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), David Pato Ferreira, lamentou uma nova revisão orçamental no município que adia alguns investimentos, incluindo as tão esperadas obras nos palácios e quintas municipais. Curiosamente, não escapou aos olhos do autarca a existência de algumas verbas alocadas pelo executivo PS para a compra de nova sinalização para esses locais. “Só pode ser para colocar avisos de perigo de queda, para as pessoas não se aproximarem”, ironizou perante os sorrisos dos vereadores. A ver vamos se este Inverno essas placas não darão jeito....