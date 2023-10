Chamusca tem várias piscinas no centro da vila

As Piscinas Municipais da Chamusca estão fechadas há mais de quatro anos porque o senhor presidente da câmara e a sua vice, Cláudia Moreira, não sabem nadar. Para eles tanto faz que as piscinas estejam fechadas como esteja a chover na noite de Natal. O importante para eles é que tenham o pessoal da câmara bem controlado, que ninguém os questione sobre serem uns atados, uns manaças, sem capacidade para resolver os problemas da gestão da autarquia. Como nem tudo pode ser levado a sério, o Cavaleiro Andante registou a piada da semana: à falta de piscinas municipais, com as obras de requalificação urbana que estão a decorrer no centro da vila, há piscinas em vários espaços que chegam e sobram para toda a população dar umas braçadas e uns mergulhos. Como diz o ditado popular “não há fome que não dê em fartura”.