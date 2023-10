O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, presidiu à cerimónia dos 15 anos do Comando Territorial da GNR de Santarém. Uma vez que a data foi assinalada em Benavente o presidente do município, Carlos Coutinho, aproveitou o factor casa para dizer ao governante que está à espera do Governo para avançar com um novo posto da GNR em Benavente. Tendo em conta que essa ambição já tem alguns anos e que Carlos Coutinho termina em 2025 o seu percurso à frente da Câmara de Benavente, o melhor mesmo é o autarca esperar sentado….