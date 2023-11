Casamento em mau momento

O casamento por interesse entre as bancadas do PSD e do PS na Câmara de Santarém já conheceu melhores dias e parece estar a passar pela crise dos dois anos. Na última reunião do executivo, as leituras e posições sobre o estado da saúde no concelho e no país divergiram. E na aparentemente inócua proposta de parceria entre o município e quatro entidades, no âmbito do Festival Nacional de Gastronomia, a bancada do PS quebrou a unanimidade e absteve-se

queixando-se de falta de informação e de querer o assunto debatido com mais profundidade. Ou o Cavaleiro Andante se engana muito ou o enlace não vai durar os quatro anos. Resta saber quem vai pedir o divórcio primeiro....