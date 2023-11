Domingos Chambel continua a ser o patrão da Nersant

partilhe no Facebook

Domingos Chambel, o actual presidente da assembleia-geral da Nersant e ex-presidente da direcção, passou a pasta a António Pedroso Leal, mas continua a mexer os cordelinhos da associação. Domingos Chambel esteve a representar a direcção numa iniciativa empresarial realizada recentemente no Entroncamento, apesar de ter levado falta de comparência por já não estar na sala quando foi chamado ao palco.

Embora a direcção tenha sido solicitada por alguns associados, por carta registada, a divulgar o número de sócios que votaram na última assembleia-geral, o actual presidente da direcção não responde, provavelmente porque quem ainda manda é Domingos Chambel. O Cavaleiro Andante ouviu dizer ainda que os ordenados dos funcionários do mês de Setembro foram pagos por Domingos Chambel, o que a ser verdade só confirma que o actual presidente foi apanhado nas curvas e só chegou ao lugar com condições que só podem vir a dar mau resultado.