Os extremos tocam-se?

O vereador do Chega na Câmara de Santarém, Pedro Frazão, saudou e manifestou o seu apoio à luta do movimento de utentes de serviços públicos que organizou uma vigília junto ao Hospital Distrital de Santarém para reivindicar melhores cuidados de saúde e em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Tendo em conta que alguns elementos do movimento de utentes têm ligações à CDU e ao PCP, as declarações elogiosas de Pedro Frazão na última reunião do executivo acabam por ganhar contornos curiosos. Há quem defenda que os extremos se tocam; por isso quem sabe se, um dia destes, não vamos ver o autarca e deputado do Chega a alinhar em manifestações com os ‘camaradas’ comunistas em defesa do SNS….