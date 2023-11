Autarcas ribatejanos participaram na conferência “Desafios da Mobilidade nos Territórios de Baixa Densidade”, organizada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, iniciativa de índole nacional. Uma oportunidade para alguns meterem a boca no trombone e recordar em velhos projectos que bem ajudariam a melhorar a mobilidade nos seus territórios e a combater assimetrias. O presidente da Câmara de Santarém defendeu a construção da variante ferroviária a Santarém, que há uma década chegou a estar em fase de expropriações e entretanto saiu do mapa de investimentos do Governo. E o presidente da Câmara de Abrantes voltou a reivindicar a conclusão do IC9 e a construção de uma nova ponte sobre o Tejo no seu concelho. Aspirações já com barbas brancas mas que nunca é demais recordar. De tanto malharem em ferro frio os autarcas podem transmitir a ideia de que ainda são daqueles que acreditam no Pai Natal, mas é bom não esquecer que quem não chora não mama e, por isso, há que continuar a chorar. Pode ser que, um dia, alguém em Lisboa os ouça....