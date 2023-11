O executivo municipal de Coruche aprovou, por unanimidade, a abertura de um concurso público para vender um terreno municipal, com mais de nove mil metros quadrados, junto ao castelo de Coruche. O objectivo passa pela construção no local de um empreendimento turístico de luxo com vista privilegiada sobre a vila. Durante a apresentação do ponto, o presidente do município, Francisco Oliveira, disse que quer que este concurso público seja divulgado em todos os cantos do mundo. “Não me interessa se o investidor é americano, chinês ou norueguês. Quero é que esta construção se faça”, defendeu o autarca. E como o capital não tem pátria,venha de lá esse promotor e os seus milhões para construir em Coruche um hotel daqueles à grande e à francesa....