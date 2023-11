Um recado dos caloiros

O desfile do caloiro em Santarém contou este ano com algumas mensagens dirigidas à classe política.

O desfile do caloiro em Santarém contou este ano com algumas mensagens dirigidas à classe política, como é exemplo esta tarja exibida por estudantes da Escola Superior Agrária de Santarém que reflecte o que tem sido o passado recente do país. Só faltou mesmo escreverem que temos sido governados por um bando de nabos....