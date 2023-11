Barreira tonificado

O vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, emitiu a 13 de Outubro em directo nas redes sociais o primeiro episódio do seu “Momentos Políticos”.

uma conversa à mesa de um café num modelo que a alguns fez lembrar o antigo "Conversas em Família" de Marcello Caetano mas onde se falou de alguns temas úteis para o concelho. Incluindo o momento em que Barreira Soares anuncia pela primeira vez que o Chega está de acordo com a instalação do novo aeroporto em Alverca numa opinião divergente das restantes forças políticas locais. O Cavaleiro Andante registou que durante a emissão o autarca foi molhando a palavra com um gin tónico, talvez para afogar o nervosismo da estreia nessas andanças....