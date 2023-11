Equilíbrio como em tudo na vida...

O vereador do movimento P’la Nossa Terra, António Rodrigues, resolveu mostrar na última reunião pública da Câmara de Torres Novas várias imagens que espelham o que acha que está mal no concelho.

O vereador do movimento P’la Nossa Terra, António Rodrigues, resolveu mostrar na última reunião pública da Câmara de Torres Novas várias imagens que espelham o que acha que está mal no concelho. Exemplo disso foi o cubo da paz instalado em frente à estátua de Carlos Reis que, por sinal, está “com o suporte porco”, e várias ruas que têm ervas nos passeios. Quem parece não ter gostado das imagens escolhidas foi o presidente do município, Pedro Ferreira, que disse ao seu antecessor que podia ter mostrado as “coisas boas” que há no concelho. Isto até por “uma questão de equilíbrio emocional”, ironizou. António Rodrigues aceitou o desafio e prometeu que na próxima reunião vai levar imagens dessas tais “coisas boas”. O Cavaleiro Andante já está mesmo a ver o filme: vai aparecer tudo o que foi obra e obrinha de sua excelência no tempo em que presidiu a câmara....