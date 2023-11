Foi uma limpeza!

No intervalo do seminário “Dependências: novos desafios”, no âmbito da 7ª edição das Jornadas da Saúde houve o habitual intervalo para café.

No intervalo do seminário “Dependências: novos desafios”, no âmbito da 7ª edição das Jornadas da Saúde, do Social e da Educação, organizado pela Câmara de Salvaterra de Magos, houve o habitual intervalo para café, que desta vez teve também a companhia de bolos, frutas e salgados. E a verdade é que a comida evaporou-se num ápice. O Cavaleiro Andante não sabe se tal aconteceu devido à presença de uma turma de jovens que assistiu ao debate, o que parece certo é que a conversa não roubou o apetite a ninguém. Foi um autêntico ver se te avias….