Mulheres ao poder

Na última sessão solene do aniversário do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria, o Cavaleiro Andante encontrou a vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Marina Tiago, numa conversa animada com Ana Cristina Pereira, presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Estariam as duas autarcas a discutir como melhorar a recolha de monos na localidade, que há tanto tempo é afectada por essa praga?.