A cidade de Vila Franca de Xira foi, este ano, a anfitriã da cerimónia evocativa das Linhas de Torres, onde foram entregues as Wellington Honours, um conjunto de distinções em várias categorias instituídas pela Rota Histórica das Linhas de Torres, do qual VFX é membro fundador. A recepção das individualidades foi feita com uma guarda de honra vestida em trajes militares de época. Com a crise de efectivos que as nossas Forças Armadas atravessam, talvez não fosse má ideia tentar recrutar alguns destes ‘mancebos’ para as fileiras do nosso Exército. Com a vantagem de já terem farda, a recruta feita e saberem alinhar na formatura....