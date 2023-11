partilhe no Facebook

A Câmara de Santarém já começou a montar o sistema de videovigilância no centro histórico da cidade e na Ribeira de Santarém e os aparelhos de registo de imagens já são bem visíveis, como este junto ao Largo do Município. Só lá falta o aviso com a frase: “Sorria, está a ser filmado!”.